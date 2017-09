Diego Chávarri: ‘chico reality’ no va más en 'Combate' por manejar ebrio [VIDEO y FOTOS]

La peor pesadilla de Diego Chávarri se hace realidad. El ex futbolista fue separado de 'Combate' tras se detenido por las fuerzas del orden por manejar en estado de ebriedad. El anunció será hecho por el programa en un instante.



Fuentes internas del canal revelaron que Diego Chávarri ya estaba advertido y si "hacía una más" sería separado de 'Combate'. Como se recuerda, la detención de Diego Chávarri tuvo lugar en San Borja hace unos días.



LA DETENCIÓN



El ‘Diablito’ Diego Chávarri fue jugador profesional del club Sporting Cristal y Sport Huancayo y ahora es tan bien un ex chico reality. Cabe recordar que Diego Chávarri fue detenido por manejar su automóvil a excesiva velocidad después de haber bebido licor, en San Borja.



La hora. fue a las 6:30 a.m. que los efectivos del Escuadrón de Emergencia Sur-1 intervinieron a Diego Chávarri en un vehículo Kía, color plata y de placa D3H-104. La información indica que Diego Chávarri manejaba de manera temeraria y por encima del límite de velocidad establecida.



NO DIJO LA VERDAD



Las fuerzas del orden comprobaron que Diego Chávarri tenía evidentes signos de consumir alcohol. El hecho fue corroborado tras el examen de dosaje etílico. La información dice que se encontraron 0.80 gramos de alcohol por litro de sangre, cantidad que supera el límite permitido para manejar autos (0.50)



Esta esa la razón por la que Diego Chávarri fue detenido en San Borja. Pero el ‘Diablito’, en un principio, negó haber consumido alcohol. "Sí he estado manejando y mi abogado se va a encargar", dijo en un principio Diego Chávarri.





CUATRO PAPELETAS



En julio de este año, a Diego Chávarri le impusieron una papeleta por falta grave, y entre el 2010 y 2015 recibió tres sanciones: dos muy graves y una grave.



El abogado de Diego Chávarri, Mario Amoretti, dijo que podría agravarse si se descubre que está incurriendo en incumplimiento de las normas de conducta que las autoridades le han impuesto.



“El juez puede determinar internamiento si determina que ha desacatado a la autoridad u observa que incurre en el mismo delito en varias oportunidades”, explicó el representante de Diego Chávarri.