Julieta Rodríguez fue expulsada de 'Combate' por insultar a peruanos [VIDEO]

El escándalo desatado por Julieta Rodríguez luego de que se filtrara el audio en el que ser la escucha lanzando duros calificativos contra los peruanos trajo consecuencias para la gaucha.

En la edición de Combate este lunes, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller confirmaron la decisión de expulsar inmediatamente a Julieta Rodríguez del reality de competencia a causa de estos desafortunados comentarios en los que califica a los peruanos de "cholos", "horrorosos" o "indios marginales".

Los conductores de Combate anunciaron esto casi al final de la edición luego de que Julieta Rodríguez brillara por su ausencia a causa de las inevitables sanciones que se le venían encima por estos calificativos que muchos presumen que lanzó en estado de ebriedad.

Recordemos que al conocerse los audios, Julieta Rodríguez se negó a hablar al respecto. Canceló su cuenta de Twitter y colgó una llamada que le hizo un reportero de 'Amor, amor, amor' para recoger sus declaraciones sobre dicho audio.

Cabe destacar que otras figuras argentinas de nuestra farándula como Xoana y Facundo González repudiaron lo dicho por Julieta Rodríguez en contra de los peruanos y le exigieron disculpas y más humildad.

"¿Cómo vas a hablar así de la gente que te da de comer? me siento avergonzada de que sea argentina! HUMILDAD ante todo! Además ni que fuéramos barbies: Nos sacan el tinte y nos llevan a Argentina y no somos nadie... Vergüenza ajena que sea de mi país, PERÚ nos abre las puertas y nos tratan increíble y ¿pagar así? Vergüenza me da", indicó Xoana González a través de sus cuentas en redes sociales.

