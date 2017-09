Ney Guerrero pone el pecho por ‘Combate’ [VIDEO]

El asesor de producción de ATV, Ney Guerrero, se pronunció sobre las declaraciones de Marisol Crousillat, quien señaló que ‘Combate’ había perdido su esencia. “Soy productor y ella también y nunca he hablado de otro colega. Respeto su opinión, pero no la comparto”, indicó Guerrero.



Comentó que Gian Piero y Renzo no estarían de acuerdo con los cambios del programa…

Si fuera así, habrían renunciado. El programa ha ido progresando para bien, no lo digo yo, sino el rating. Vamos bien.



¿Reconoces que se cometen excesos?

Sí y por eso nos corregimos. (L.Gamarra)



