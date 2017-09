De vuelta al barrio: Benigno descubre que Pancho es su hijo pero... [VIDEO]

Benigno descubrió uno de los secretos mejor guardados de Amanda durante varios años pero su reacción dejó a todos boquiabiertos y preguntándose si este sería su final en ‘De vuelta al barrio’.



Todo ocurrió cuando Benigno encaraba Pancho por ocasionarle varios problemas a Pichón en su trabajo, señalando que lo que le faltaba era una “buena golpiza”, una que su fallecido padre Ricardo nunca le pudo dar.



Amanda apareció en escena para defender a Pancho y le pidió que se fuera a su cuarto. Sin embargo, Benigno dijo que él era “tremendo manganzón” y que le estaba haciendo la vida imposible a Pichón en ‘De vuelta al barrio’.



“¡Ni te atrevas a ponerle un dedo encima a nuestro hijo!”, dijo Amanda, a lo que Benigno respondió con incredulidad. “¿Pancho, mi hijo? Por favor, Amanda, no hables tonterías”, señaló el esposo de Estela.



Amanda le confiesa a Benigno que Pancho es su hijo

“No son tonterías, Benigno. Si callé todos estos años fue por salvaguardar mi honor pero ya es momento que sepas la verdad. Pancho es tu hijo”, confesó Amanda a un indignado Benigno, que decía que sus dos únicos hijos eran Pichón y Cristina.



“¡Pues Pancho es el fruto de ese amor desenfrenado que tuvimos tú y yo!”, dijo Amanda, contándole que todo ocurrió cuando su fallecido esposo se había ido de la casa en uno de sus tantos viajes y la relación de Benigno con Consuelo no marchaba bien.



“Nos dejamos llevar, Benigno, y nueve meses después...”, expresó entre lágrimas Amanda, que le dijo a Benigno que Pancho era igual a él. “Tiene tu nariz, tus ojos. Es mujeriego y no le gusta trabajar”, agregó.



“Entonces Pancho es mi hijo”, dijo Benigno con una sonrisa que no le duró mucho ya que en ese instante se desplomó sobre el sillón de Amanda, que entre gritos le pedía que reaccionara y empezara a pedir ayuda.



Como se recuerda, ‘De vuelta al barrio’ llega a todos los hogares peruanos a las 8:00 p.m. por la señal de América Televisión. ¿Será este el fin del papá de Pichón? Eso lo sabremos en los próximos capítulos de la serie.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.