¡Un emotivo reencuentro! En el más reciente episodio de De vuelta al barrio, Malena por fin conoció a la madre que por muchos años creyó muerta gracias a la ayuda del maquiavélico Luis Felipe Sandoval, quien la halló más rápido de lo que alguien podría imaginar.



¿Se tratará acaso de la verdadera madre de Malena o simplemente será una de las tretas de Luis Felipe Sandoval para conquistar a la protagonista de De vuelta al barrio? Pues esa pregunta será respondida en los próximos capítulos de la serie de América Televisión.



Cuando Malena descubrió que su madre no había muerto pero que la había abandonado cuando era una bebé, ella se emprendió en la tarea de encontrarla a como diera lugar y no dudó en pedir la colaboración del tramposo de Luis Felipe Sandoval.



“Malena, encontré a tu madre”, le dijo Luis Felipe Sandoval a Malena luego de pedirle a Mamá Rosa que los dejara solos. “Ay, no me ilusiones con eso, por favor”, respondió la protagonista de De vuelta al barrio.



“No, ilusiónate. Encontramos a tu madre. Encontramos a tu madre, Malena. La señora María Elvira Torres Araníbar está mucho más cerca de lo que te imaginas”, señaló Luis Felipe Sandoval, que le dijo a Malena que solo hizo lo que “un buen amigo y socio haría”.



Luis Felipe le dice a Malena que encontró a la madre que creía muerta

“Además, tú sabes que me encanta ayudarte a realizar tus sueños”, añadió el villano de De vuelta al barrio, que le dijo a Malena que su sonrisa “es la mejor recompensa que puedo recibir”. ¡Se las sabe todas!



Luis Felipe Sandoval dijo que los sabuesos que había contratado “movieron cielo, mar y tierra; costa, sierra y selva” y finalmente encontraron a la madre de Malena internada en un asilo en el Rímac.



Sin embargo, y antes que Malena se entusiasmara en conocerla junto a sus hijos, Luis Felipe Sandoval le dijo que por el momento no lo creía conveniente ya que su madre no se encuentra bien. Ummm...



“Prefiero que lo veas con tus propios ojos”, le dijo Luis Felipe Sandoval a Malena para luego llevarla hasta el asilo donde estaba su madre. Allí, el doctor les comentó que esta padece de esquizofrenia pero con la medicación lograron controlar su avance.



“¿Quién es la señora bonita?”, preguntó María Elvira. “Soy Malena”, respondió la protagonista de De vuelta al barrio, quien tras sostener una breve conversación con ella terminaron fundiéndose en un abrazo.

Malena se reuna con su madre a la que creía muerta

