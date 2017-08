De vuelta al barrio: Pichón se juega sus últimas cartas para recuperar a Malena [VIDEO]

Se jugó sus últimas cartas para recuperarla… literalmente. Luego de que Malena le dijera adiós al gran amor de su vida en ‘De vuelta al barrio’, Pichón recurrió a su último recurso para retomar su relación con ella.



“No te derrumbes”, se le oye decir a una desconsolada Malena que lloraba en su habitación cuando de pronto Pichón irrumpió con las cartas que le escribió durante todo el tiempo que estuvieron separados.



“Perdóname por entrar así a tu cuarto pero tengo que terminar con esto. Para continuar y hacer mi vida sin ti, necesito devolverte esto. Tómalas por favor”, le dijo Pichón a Malena entregándole sus cartas de amor. “No quieres el anillo, no quiero tus cartas”, agregó.



“Qué inmaduro eres. Qué inmaduro y qué infatil. ‘No quieres el anillo, no quiero tus cartas’. Haz el favor de salir de mi habitación. ¿Quién te dejó entrar? Ah, quién más va a ser. Mamá Rosa, Mamá Rosa”, gritó Malena.



Pichón se juega sus últimas cartas para recuperar a Malena

Mamá Rosa hizo su aparición en escena y recibió la reprimenda de Malena por dejar entrar a Pichón a la casa pero ella dice que ambos tienen que hablar y resolver sus diferencias para que retomen su relación.



“Acá te dejo tus cartas”, señaló Pichón a Malena nuevamente, a lo que ella le respondió que no eran de ella. “No las quiero”, retrucó él, a lo que esta última le dijo que las rompa, queme o las entierre. “Haz lo que te dé la gana pero son tuyas”, expresó.



“Son nuestras”, respondió un triste Pichón. “Fueron nuestras, Pichón. Fueron. Tiempo pasado. Creo que ya quedó claro, ¿no?”, le dijo Malena haciéndose la fuerta pero con algunas lágrimas escurriendo de sus ojos.



“No he podido dormir. He estado toda la noche pensando en ti, pensando en poder verte para solucionar esto”, precisó Pichón, al tiempo que le pidió a Malena que se den otra oportunidad ya que lo ocurrido con Alex fue un error y que ya aprendió de ello.



“No aprendiste, no aprendiste nada. Has sido demasiado violento y eso no te lo puedo perdonar. Haz el favor de irte. ¡Ándate, Pichón!”, finalizó Malena, logrando que Pichón la dejara sola para que llore desconsoladamente frente al espejo.



Como se recuerda, 'De vuelta al barrio' llega a todos los hogares peruanos a las 8:00 p.m. por la señal de América Televisión. ¿Malena y Pichón retomarán su relación que le fue negada durante su juventud? Eso lo sabremos en los próximos capítulos de la serie.

