¿Death Note en Netflix será una trilogía? [VIDEO y FOTOS]

¿Dos más? El estreno de 'Death Note' en Netflix causó una gran polémica entre todos los seguidores del manga y el anime creados por Tsugumi Ōba en el 2003. Adam Wingard, director de la adaptación de Netflix manifestó que la película solo es la "punta del iceberg".



"Cuando fui a Netflix me incliné hacia una serie de películas porque, realmente, creo que [esta película] esta es la punta del iceberg. Temáticamente, dice todo lo que necesita decir en el contexto de este universo, pero hay un montón de lugares donde ir, muchos personajes y escenarios que solo serán mencionados en este film, los cuales generarán ese misterio a propósito (…) Me encantaría ver donde van estos personajes, especialmente porque terminan gravemente heridos al final de la película", cuenta Adam Wingard, director de Death Note en Netflix.



El estreno de 'Death Note' en Netflix trajo los comentarios más insólitos y despiadados de todos los seguidores del anime. "Terrible, no tiene nada que ver con el anime", "Solo pude ver 20 minutos", "Pierdo mi tiempo viendo esa película", son algunos de los comentarios que se pueden destacar de los hinchas de 'Death Note'.



¿Te gustó la película de' Death Note' en Netflix? Solo hay que esperar un tiempo y ver qué sorpresas nos tiene preparado el director de la película. Como se sabe, Netflix tiene un contrato con Adam Wingard para poder realizar toda la saga.