'Dragon Ball Super'104: Gokú y Hit se unen en el nuevo episodio del anime [VIDEO y FOTOS] 

El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' se estrenará este fin de semana por la señal de Fuji Tv. El capítulo que estrenará con el nombre de: "«¡Estalla una batalla a gran velocidad! ¡¡El frente unido de Goku y Hit!!»

«Chōzetsu kōsoku batoru boppatsu! Gokū to hitto no kyōdō sensen!!» (超絶光速バトル勃発! 悟空とヒットの共同戦線!!)".



Los avances apuntan que Gokú y Hit unirán fuerzas para terminar con el Universo 11. ¿Podrán los grandes guerreros terminar con ellos? El nuevo avance de 'Dragon Ball Super' muestra que Gokú tiene que transformarse en modo dios para poder hacer frente a los enemigos de turno.



"¡Hit y yo tenemos que formar equipo!", se le escucha decir a Gokú en el nuevo adelanto de 'Dragon Ball Super'. Gokú y Hit harán pública su simpatía tras el último enfrentamiento que tuvieron contra el Universo de Champa.



Capítulo 103 de Dragon Ball Super:



Androide 17 continúa peleando con Ribrianne; Rozie a su vez, acorrala y ataca a Goku con una lluvia de ráfagas, pero recibe apoyo de N°17 con su campo de fuerza. Goku toma el ritmo de Rozie, y la derriba utilizando sus propias ráfagas en su contra.



Ribrianne llega para apoyarla, pero al verse ambas en desventaja ante el Universo 7, Jimizu va en su ayuda y se las lleva con su teletransportación. Goku y N°17 no le dan importancia y buscan otros adversarios. Mientras tanto, Gohan y Piccolo se topan con Botamo (6); Gohan se ofrece en pelear primero, y sin importar cuantos golpes lanza, Botamo los adsorbe sin problemas, pero todo es un plan de Gohan, ya que al recibir golpes sin parar, Botamo se eleva, y no puede alcanzar el suelo ni moverse, ni siquiera pudiendo atinarle a Gohan con algún contraataque. Las aventuras siempre están presentes en Dragon Ball Super.





Botamo sale de la plataforma y es eliminado. Gohan y Piccolo luego se topan con Obuni y Rubalt, del Universo 10, y son retados a una pelea. Por otra parte, Jilcol (10), es eliminado por Jimizu, quedando únicamente 2 peleadores en el Universo 10, preocupando a Kaioshin Gowasu y el Dios de la Destrucción Rumsshi. Piccolo logra eliminar a Rubalt sin problemas, quedando Obuni, quien engaña a Gohan creando fintas con su Ki para despistarlo.



Gohan, hijo del protagonista de Dragon Ball Super, utiliza su Estado Definitivo para así recibir los golpes directamente y poder localizar a Obuni, contraatacándolo. Obuni le agradece a Gohan por la emocionante pelea, pero se cansa y no puede hacer más fintas, siendo sacado de la plataforma por un Kame Hame Ha de Gohan. El Universo 10 es eliminado, y por ende, borrado, dejando a una triste Cus. Gohan nota que Obuni deja caer un relicario con una foto de su esposa e hijo, mostrando aires de arrepentimiento. Faltan 37 minutos para concluir el torneo.



Como se recuerda, 'Dragon Ball Super' ya se estrenó por la señal de CN. Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', también anunció que el anime tendrá un poco más de 150 episodios. Solo queda esperar por las nuevas aventuras que traerá Akira para todos los fanáticos de Gokú.