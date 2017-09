El episodio 107 de 'Dragon Ball Super' será trasmitido por la señal de Fuji TV. Como se recuerda, el nuevo episodio del anime de Akira Toriyama no salió al aire porque Toei Animation tenía una maratón especial con series y animes durante más de 24 horas en todo Japón.



Gokú narra que Frost del Universo 6 usa a Magetta para poder ir avanzando en el torneo. Todo indica que el Maestro Roshi se encuentra con todas las ganas de una buena pelea y entra en combate contra Frost. El capítulo 107 de 'Dragon Ball Super' se pone muy emocionante.



La batalla se pone intensa y el Maestro Roshi quiere utilizar el Mafuba para acabar con Frost. Gokú le dice que "no lo haga porque ahora sí morirá" pero su gran maestro no le hace casi y realiza la técnica delante de todos los espectadores de la gran batalla en 'Dragon Ball Super'.



Gokú no logra su propósito y el singular Maestro Roshi inicia su ataque que parece no hacer ningún efecto en su contrincante de turno. Un fragmento del adelanto de 'Dragon Ball Super' muestra a Frost deteniendo a Roshi solo con su pie.



¿Gokú podrá salvar a toda a la Tierra al ser vencedor en las nuevas batallas en 'Dragon Ball Super'?, solo queda esperar por el estreno del episodio «¡La venganza de 'F'! ¡¿Una trampa ingeniosa?!»

«Fukushū no Efu! Shikakerareta Kōkatsu na Wana!?» (復讐の「F」! しかけられた狡猾な罠!?) este fin de semana por Fuji Tv.