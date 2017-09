Dragon Ball Super 107: ¿Por qué no hay episodio este fin de semana? [VIDEO y FOTOS]

Este fin se semana no se estrenará el episodio 107 de 'Dragon Ball Super'. El título del nuevo capítulo de 'Dragon Ball Super' serpa: «¡La venganza de 'F'! ¡¿Una trampa ingeniosa?!»

«Fukushū no Efu! Shikakerareta Kōkatsu na Wana!?» (復讐の「F」! しかけられた狡猾な罠!?)



Pero millones de fanáticos del anime de 'Dragon Ball Super' se vieron sorprendidos por la noticia que no se trasmitirá el tan esperado episodio de Gokú y sus amigos. Como se recuerda, Roshi tendrá que enfrentar a Frost pero se tendrá que esperar una semana más.



El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' será emitido la próxima semana. La razón por la que no se trasmitirá el episodio del anime este domingo (Sábado en Perú) es que Toei Animation, cadena donde se trasmite 'Dragon Ball Super', realizará el 'FNS Historia de Japón en 27 horas'.



Tío Trome, pero yo quería ver 'Dragon Ball Super' este fin de semana. Así es sobrin@, todos queremos ver la bronca entre Roshi y Frost pero para Japón es mucho más importante hacer un repaso de toda su historia. Dicha maratón estará a cargo del actor de voz Takeshi Kitano.



'Dragon Ball Super', 'One Piece' y otros animes también se verán afectados por la maratón cultural. El FNS-27' también contará con emisiones de los anime más conocido y que fueron trasmitidos por la Toei Animation durante toda su historia.



¿Para cuándo el episodio 107 de 'Dragon Ball Super'?



Toei Animation también comunicó que el 16 de septiembre será trasmitido el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' por la señal de Fuji Tv. para todo Japón.