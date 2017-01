'Dragon Ball Super' 75: Mira el anime aquí. El regreso de Freezer y Cell [VIDEO y FOTOS]

En el episodio 74 de 'Dragon Ball Super' llegó a su fin la mini saga que trae de nuevo al protagonismo a Gohan. El hijo de Gokú tuvo que enfrentarse a una nueva amenaza extraterrestre que quería convertir al mundo en zombies.



Este fin de semana se estrenó el episodio 75 de 'Dragon Ball Super' llamado: "¡Gokú y Krillin! ¡De nuevo los fundamentos de su entrenamiento!". Dicho capítulo fue trasmitido por la señal de Fuji TV. en Japón.



La trama del capítulo 75 de 'Dragon Ball Super':



Gokú se siente desmotivado porque regresa a su vida monótona de granjero. La más entusiasmada con el cambio de vida es su esposa, Milk. Kakarotto está por volverse loco porque desea entrenar y no "oxidarse".



El bueno Gokú no sabe con quien practicar en el episodio 75 de 'Dragon Ball Super'. Gohan llega a su encuentro y le dice que es mejor que busque a los viejos conocidos pero todo están ocupados.



Gohan le dice a Gokú que Gran Saiyaman luchará con él. Gokú y Gran Saiyaman inician su pelea y comienza la batalla más épica del episodio 75 de 'Dragon Ball Super'. Milk para la pelea cuando los guerreros acaban por destruir el campo de cultivo.



Cuando la pelea termina, Gokú decide ir donde Krillin para decirle que entrene con él. Kakaroto llega a la casa de su viejo compañero y A-18 pero Krillin no desea entrenar. Gokú le insiste pero el monje no desea hacerlo.

A-18 le dice a Krillin que ella no se enamoró de un hombre débil, Krillin reflexiona sobre ella y decide ir a entrenar con Gokú tras escuchar a su hija que ella desea tener un padre fuerte. La acción recién comienza en capítulo 75 de 'Dragon Ball Super'.



Gokú y Krillin inician su entrenamiento pero deciden que sería mejor ir de visita donde el maestro Roshi. Ambos personajes se dirigen al "Kame House", lugar donde iniciaron su entrenamiento en 'Dragon Ball'.



El Maestro Roshi se encuentra en su casa y recibe a sus antiguos discípulos en 'Dragon Ball'. El viejo Roshi decide entrenarlos pero se da cuenta que Krillin está totalmente fuera de forma y decide entrenarlos de otra manera.



Roshi le indica a Gokú y Krillin que debe de ir a una isla para poder encontrar una plata que solo crece ahí. Ambos guerreros deciden ir al misterioso lugar en el episodio 75 de 'Dragon Ball Super'.



Gokú y Krillin llega al lugar pero se dan cuenta que el lugar está encantando porque aparece una versiones gigantes de Cell, Frezzer, Vegeta, Napa y gran cantidad de enemigos con los que se enfrentaron desde sus inicio en 'Dragon Ball'.



El capítulo 75 de 'Dragon Ball Super' llega a su fin dejando dejando a Krillin muerto de miedo y a Gokú diciéndole que "no es tiempo de tener miedo". Esperemos hasta el siguiente fin de semana.