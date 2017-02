Un nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' ha llegado ¿Podrán Gokú y Krillin afrontar sus peores miedos? Veamos más detalles de 'Dragon Ball Super' capítulo 76.



Este fin de semana se estrenó el episodio 76 de 'Dragon Ball Super' por la señal de Fuji TV en todo Japón. El nuevo episodio será la continuación de las aventuras de Krillin y Gokú en los nuevos entrenamientos con el Maestro Roshi en la Kame House.



El capítulo 76 de 'Dragon Ball Super' tendrá como nombre «¡Derrota a todos esos enemigos terroríficos! ¡El espíritu de pelea de Krillin regresa!» y se estrenó a las 9:00 a.m. en Japón ( 8:00 p.m. en Perú)



Las nuevas aventuras de 'Dragon Ball Super' se centrarán en el nuevo entrenamientos que Gokú y Krillin tiene con el Maestro Roshi. El episodio 75 y 76 son una remembranza sobre todas las aventuras que han pasado los guerreros durante todas sus aventuras desde 'Dragon Ball'.

El episodio 76 de 'Dragon Ball Super':



Los enemigos de Gokú y Krillin comienzan la batalla y es Kakarotto el que tiene que proteger a su amigo de toda la vida. Gokú le dice a Krillin que no es tiempo de tener miedo, es tiempo de pelear.



Por momentos la batalla no tiene mucho sentido ya que lo enemigo aparecen y desaparecen con el trascurrir de la batalla en 'Dragon Ball Super'. Gokú le dice a Krillin que no tenga miedo y que algo muy extraño a la isla.



Krillin lo entiende y comienza a batallar contra los terribles enemigos que conoció en 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z' y 'Dragon Ball Super'. Todo indica que esta batalla era completamente ideada por el maestro Roshi.



La isla tiene una planta que hace que los peores miedos de los visitantes se hagan realidad, sí, mismo episodio de Black Mirror.. :v



Bueno, volviendo a 'Dragon Ball Super', la acción continúa y llega el momento que los guerreros se tienen que enfrentar a Super Shen Long. El dragón agarra a Gokú para eliminarlo y es Krillin que le da un poderoso golpe para terminar con él.



El episodio 76 de 'Dragon Ball Super' llega a su final con el regreso de Gokú y Krillin a la isla del maestro Roshi. Krillin se rapara el cabello a cero como un homenaje a los tiempos donde fue un fuerte guerrero.



Cabe mencionar que este 5 de febrero comienza una nueva saga en 'Dragon Ball Super' y que tendrá como protagonista a los seres más fuertes de los 12 universos. Según los avances, Krillin también participa en dicho torneo... el entrenamiento de Roshi dieron resultados.