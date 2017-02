'Dragon Ball Super' 78: Majin Boo es la primera víctima. Mira el nuevo episodio del anime aquí [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana se dio inicio a la nueva saga de 'Dragon Ball Super'. El episodio 78 de 'Dragon Ball Super' marca el principio del fin para la Tierra. Gokú tendrá que hacerse responsable de querer realizar un encuentro con todos los universos.



El buen Kakarotto jamás imaginó que los perdedores serán eliminados junto a sus respectivos universos en la nueva saga de 'Dragon Ball Super'. El primero en saltar al ring será Majin Boo y el inicio no es el mejor.



En el episodio 77 de 'Dragon Ball Super'.



El capítulo 77 de 'Dragon Ball Super' se estrenó el pasado fin de semana en Japón bajo la señal de Fuji TV. El nuevo capítulo del anime se llama "«¡Hagámoslo, Señor Zeno! ¡El Torneo Multiversal!»

«Yarou ze Zenō-sama! Uchū ichi Budō-kai!!» (やろうぜ全王様! 宇宙一武道会!!)"



Gokú regresa a su vida cotidiana y continúa sin lucha y solo dedicarse a los negocios para poder llevar el pan a su familia. Kakarotto es asaltado por un grupo de maleantes pero este les da su merecido. 'Dragon Ball Super' se encuentra dentro del top 5 de los animes más vistos en Japón.





Gokú tiene el deseo de enfrentarse a los más poderosos... un momento... ¿Gokú maneja un auto?... olvídenlo. Bueno, Kakarotto acude don Bills para comentarle que sería bueno volver a la lucha y que le gustaría ponerse en contacto con Zeno. Bills le dice que no pero al protagonista de 'Dragon Ball Super' eso le importa un petino y se va en busca de Zeno.



Otro tema que llamó al atención de todo el mundo fue que Bulma está embarazada. 'Dragon Ball Super'. ¿Se tratará de la pequeña Bra que fue presentada en 'Dragon Ball GT' ? Bueno, Bulma dijo que ya falta poco para que diera a luz.



Gokú va a pedirle ayuda a Vegeta para poder iniciar un entrenamiento pero el príncipe de los saiyajines manifestó que no desea ir porque prefiere quedarse a cuidar a Bulma que pronto dará a luz. No cabe duda que en 'Dragon Ball Super' se puede ver una faceta nunca antes vista en Vegeta.



Gokú logra su cometido y Daishinkan busca al Supremo Kaio-shin de universo número 6 para anunciar que pronto tendrá lugar un gran lucha entre los peleadores más fuertes de todos los universos de 'Dragon Ball Super'.



En el episodio 78 de 'Dragon Ball Super'



Este domingo se estrenó el episodio 78 de 'Dragon Ball Super' titulado: «¿Los Dioses de cada Universo aterrados? Los que pierdan el "Torneo del Poder" desaparecerán»

«Zen-Uchū no Kami-sama mo Donbiki!? Maketara Shōmetsu “Chikara no Taikai”» (全宇宙の神様もドン引き!?負けたら消滅「力の大会」) por la señal de Fuji TV. en todo Japón.



El episodio 78 de 'Dragon Ball Super' inicia con un Gokú totalmente emocionado por el inicio del nuevo torneo universal que está por dar inicio. Pero Gokú no cuenta con una última regla que pondrá en peligro a todo el mundo.



"Los perdedores del torneo será eliminados junto con su universo correspondiente", le dice Bills a Gokú. Kakarotto se queda frío porque no imaginaba que esto sucedería. Bills también le dice al saiyajin que él tendrá que asumir toda la responsabilidad de todo este tema. Gokú entiende bien el tema y acude en ayuda de sus viejos amigos en el episodio 78 de 'Dragon Ball Super'.



Gokú retorna a la Tierra y busca Gohan para pedirle que le ayude con el tema. Gohan acepta y le dice que todo esto es por sus ganas desmedidas de siempre ser más fuerte. Kakarotto continúa son su búsqueda de ayuda y decide ir a visitar a Mr. Satán. El episodio 78 de 'Dragon Ball Super' recién inicia.



Gokú va a la casa de Mr. Satán porque desea que Majin Boo lo ayude con un pequeño entrenamiento que tendrán antes de la batalla definitiva entre todos los universos en 'Dragon Ball Super'.



Majin Boo acepta y acude con Mr. Satán al encuentro con todos los dioses de los 12 universos en 'Dragon Ball Super'. El primero e iniciar la batalla es Majin Boo y no le va bien en el encuentro. Su enemigo de turno le da un tremenda paliza pero la escena termina con un Boo tirado en el suelo y sonriente.



Solo queda esperar por la conclusión de la primera batalla de Majin Boo. El episodio 79 de 'Dragon Ball Super' se estrenará el próximo fin de semana por la señal de Fuji TV. en Japón.