"Dragon Ball Super"78: El tema de apertura y todos sus secretos [VIDEO SPOILER y FOTOS]

'Dragon Ball Super' está comenzando una nueva saga para el deleite de todos sus fanáticos. Los nuevos episodios del anime están causando gran conmoción en el mundo entero. Lo que más llamó la atención fue el nuevo opening donde aparecen todos los futuros enemigos de Gokú y sus amigos.



Resumen del episodio 77 de 'Dragon Ball Super':



El capítulo 77 de 'Dragon Ball Super' se estrenó el pasado fin de semana en Japón bajo la señal de Fuji TV. El nuevo capítulo del anime se llama "«¡Hagámoslo, Señor Zeno! ¡El Torneo Multiversal!»

«Yarou ze Zenō-sama! Uchū ichi Budō-kai!!» (やろうぜ全王様! 宇宙一武道会!!)"



Gokú regresa a su vida cotidiana y continúa sin lucha y solo dedicarse a los negocios para poder llevar el pan a su familia. Kakarotto es asaltado por un grupo de maleantes pero este les da su merecido. 'Dragon Ball Super' se encuentra dentro del top 5 de los animes más vistos en Japón.



Gokú tiene el deseo de enfrentarse a los más poderosos... un momento... ¿Gokú maneja un auto?... olvídenlo. Bueno, Kakarotto acude don Bills para comentarle que sería bueno volver a la lucha y que le gustaría ponerse en contacto con Zeno. Bills le dice que no pero al protagonista de 'Dragon Ball Super' eso le importa un petino y se va en busca de Zeno.



Otro tema que llamó al atención de todo el mundo fue que Bulma está embarazada. 'Dragon Ball Super'. ¿Se tratará de la pequeña Bra que fue presentada en 'Dragon Ball GT' ? Bueno, Bulma dijo que ya falta poco para que diera a luz.



Gokú va a pedirle ayuda a Vegeta para poder iniciar un entrenamiento pero el príncipe de los saiyajines manifestó que no desea ir porque prefiere quedarse a cuidar a Bulma que pronto dará a luz. No cabe duda que en 'Dragon Ball Super' se puede ver una faceta nunca antes vista en Vegeta.



Gokú logra su cometido y Daishinkan busca al Supremo Kaio-shin de universo número 6 para anunciar que pronto tendrá lugar un gran lucha entre los peleadores más fuertes de todos los universos de 'Dragon Ball Super'.



El nuevo opening de 'Dragon Ball Super':



El clip de apertura se llama "Limit Break x Survivor" y es obra del cantante Kiyoshi Hikawa. En el nuevo tema de apertura se puede apreciar parte de lo que será el nuevo arco argumental y los nuevos enemigos de turno en 'Dragon Ball Super'.



SPOILER:



Se filtró que una de las reglas del tornero galáctico de 'Dragon Ball Super' será que se eliminará la dimensión de los equipo que vayan perdiendo. ¡Akira Toriyama sabe muy bien su trabajo!



Zeno, el dios de todos los universos, podrá la prueba más difícil en todas las historias de 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z' y 'Dragon Ball Super'.



En el nuevo intro de 'Dragon Ball Super' se pueder ver que el equipo de la Tierra está conformado por: Gokú, Vegeta, Gohan, Piccoro, Majin Buu, Tenshinhan, Krillin, el Maestro Roshi y los Androides 17 y 18.



Como ya se sabe, 'Dragon Ball Super' tendrá un poco más de 150 episodios según el propio Akira Toriyama. Solo queda esperar por lo nuevo que nos traerá el nuevo arco argumental del anime.