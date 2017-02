'Dragon Ball Super' 79: Esto sucederá en el nuevo episodio del anime [VIDEO y FOTOS]

'Dragon Ball Super' se pone cada día más emocionante y el episodio 78 del anime solo es una prueba de ello. Majin Boo se convirtió en el primer representante de la Tierra en el combate de exhibición ante todos los dioses.



En el episodio 78 de 'Dragon Ball Super':



Este domingo se estrenó el episodio 78 de 'Dragon Ball Super' titulado: «¿Los Dioses de cada Universo aterrados? Los que pierdan el "Torneo del Poder" desaparecerán»

«Zen-Uchū no Kami-sama mo Donbiki!? Maketara Shōmetsu “Chikara no Taikai”» (全宇宙の神様もドン引き!?負けたら消滅「力の大会」) por la señal de Fuji TV. en todo Japón.



El episodio 78 de 'Dragon Ball Super' inicia con un Gokú totalmente emocionado por el inicio del nuevo torneo universal que está por dar inicio. Pero Gokú no cuenta con una última regla que pondrá en peligro a todo el mundo.



"Los perdedores del torneo será eliminados junto con su universo correspondiente", le dice Bills a Gokú. Kakarotto se queda frío porque no imaginaba que esto sucedería. Bills también le dice al saiyajin que él tendrá que asumir toda la responsabilidad de todo este tema. Gokú entiende bien el tema y acude en ayuda de sus viejos amigos en el episodio 78 de 'Dragon Ball Super'.



Gokú retorna a la Tierra y busca Gohan para pedirle que le ayude con el tema. Gohan acepta y le dice que todo esto es por sus ganas desmedidas de siempre ser más fuerte. Kakarotto continúa son su búsqueda de ayuda y decide ir a visitar a Mr. Satán. El episodio 78 de 'Dragon Ball Super' recién inicia.



Gokú va a la casa de Mr. Satán porque desea que Majin Boo lo ayude con un pequeño entrenamiento que tendrán antes de la batalla definitiva entre todos los universos en 'Dragon Ball Super'.



Majin Boo acepta y acude con Mr. Satán al encuentro con todos los dioses de los 12 universos en 'Dragon Ball Super'. El primero e iniciar la batalla es Majin Boo y no le va bien en el encuentro. Su enemigo de turno le da un tremenda paliza pero la escena termina con un Boo tirado en el suelo y sonriente.



En el adelanto del episodio 79 de 'Dragon Ball Super' se puede ver al poderos Majin Boo ser sometido por los golpes de Basil. Gokú le dice a a Majin que se debe tomar la pelea más en serio pero el guerrero rosa no le interesa, él solo quiere divertirse.



Gokú luce preocupado porque sabe muy bien que el destino de todo su Universo está en manos de los Guerreros Z en el episodio 79 de 'Dragon Ball Super'. "¡Tómatelo en serio, por el bien del Universo! ", se le escucha decir al buen Kakarotto en el adelanto del anime.



El episodio 79 de 'Dragon Ball Super' será trasmitido por la señal de Fuji TV en Japón y el título será: "Basil, el pateador del universo 9 vs. Majin Boo del universo 7". Todos los fanáticos de Gokú están a la espera que sea el turno de Gokú y Gohan.



Como se recuerda, Gokú fue en busca de Gohan y Majin Boo para los encuentros de exhibición ante Zeno. Como se recuerda, los guerreros que vayan perdiendo irán siendo eliminados juntos con sus Universos respectivos. 'Dragon Ball Super' se encuentra en su mejor momento tras la saga de Trunks del Futuro.



No te pierdas más noticias de 'Dragon Ball Super' y otros animes en Trome.pe Esperemos hasta el fin de semana para ver las nuevas aventuras de Gokú y sus amigos en el nuevo torneo universal de las artes marciales.



Mira el adelanto de 'Dragon Ball Super' 79 en el siguiente video: