'Dragon Ball Super' 87: Mira lo nuevo del anime aquí [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana se estrenó el episodio 87 de 'Dragon Ball Super' titulado: "¡A la caza de los cazadores! ¡¡Goku y Número 17 unidos en combate!! Mitsuryō-dan o Kare! Gokū to Jūnana-Gō no Kyōtō!!» (密漁団を狩れ!悟空と17号の共闘!)" por la señal de Fuji Tv.



Gokú logra encontrar a C-17 pero al androide no le importa el destino de la Tierra. Kakarotto está preocupado porque se le acaba las lista de guerreros para poder participar en el próximo torneo integaláctico en 'Dragon Ball Super'.



En el episodio 86 de 'Dragon Ball Super':



Dende se encarga de llevar a Gokú hacia la isla donde se encuentra a C-17. El androide se encuentra enfrentando a miles de cazadores furtivos de la isla. Kakarotto se hace presente y lo ayuda con su cometido. Los cazadores están en busca de explotar la fauna de la isla.



Gokú y le pide a C-17 que peleen un rato para poder ver el nivel de pelea que tiene. La pareja entre lo guerreros de 'Dragon Ball Super' es pareja y Gokú decide transformarse en supera saiyajin blue. El encuentro es interrumpido por C-17 y que su prioridad es salvar a los animales de la zona.





Kakarotto encuentra un tiempo para decirle a C-17 lo del torneo y que participe para poder ganar un premio. El androide escucha muy bien lo que dice Gokú pero no le interesa. El saiyajin decide contarle la verdad sobre lo que podría pasar en la Tierra si él no acepta pero a C-17 simplemente no lo interesa. El Androide le dice que se casó y ya tiene familia, pero si es que todos tienen que morir, él no se pondrá en contra de ese destino.





El capítulo 86 de 'Dragon Ball Super' finaliza en el espacio, donde unos cazadores furtivos se acerca a la Tierra para poder cazar a los animales exóticos y en busca del famoso minutauro.

Episodio 87 de 'Dragon Ball Super':



Gokú se encuentra desesperado por convencer a C-17 para que entre al torneo en 'Dragon Ball Super' pero el androide aún se niega. Pero todo cambia cuando son interrumpido por una nave y son lo cazadores que vienen por el tan afamado minotauro. La nave espacial lanza un rayo al bosque y consigue su objetivo.



Los guerreros se quedan mirando unos segundos pero reaccionan a tiempo y se teletransportan dentro de la nave. En el interior de ella se pueden encontrar una gran variedad de animales. Los cazadores se dan cuenta de la presencia de Gokú y C-17 pero los guerreros terminan rápidamente con ellos.





El jefe de los cazadores amenaza a los guerreros con explotar la nave con un detonador pero C-17 se lanza fue de la nave con el ladrón de animales. Gokú se da cuenta de todo y los teletransporte al planeta de kaio-sama. La gravedad del planeta hace su trabajo y el jefe de los cazadores no puede moverse. El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' tiene muchas emociones.



Kaio-Sama tiene miedo que su planeta explote nuevamente como en 'Dragon Ball Z' , pero Dende le comunica a Gokú que el interruptor no está conectado a ninguna bomba. El cazador en detenido y llevado ante la justicia. Los animales son regresos a su habitad natural y C-17 decide participar en el torneo de 'Dragon Ball Super' en modo agradecimiento.





El capítulo 87 de 'Dragon Ball Super' llega a su fin y solo queda esperar por el siguiente episodio del anime de Akira Toriyama.