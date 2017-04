'Dragon Ball Super' 87: Esto sucederá en el nuevo episodio del anime de Akira Toriyama [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana se estrena el episodio 87 de 'Dragon Ball Super' titulado: "Cazando a los cazadores ¡Gokú y C-17 combaten juntos!" El nuevo episodio del anime será trasmitido por la señal de Fuji TV en todo el territorio japonés.



Akira Toriyama ya había manifestado que 'Dragon Ball Super' tendrá un poco más de 150 episodios. Todos esperan por lo nuevos enemigos que tendrá el anime para todos los fanáticos de Gokú en el mundo entero.



En el episodio 86 de 'Dragon Ball Super':



Dende se encarga de llevar a Gokú hacia la isla donde se encuentra a C-17. El androide se encuentra enfrentando a miles de cazadores furtivos de la isla. Kakarotto se hace presente y lo ayuda con su cometido. Los cazadores están en busca de explotar la fauna de la isla.



Gokú y le pide a C-17 que peleen un rato para poder ver el nivel de pelea que tiene. La pareja entre lo guerreros de 'Dragon Ball Super' es pareja y Gokú decide transformarse en supera saiyajin blue. El encuentro es interrumpido por C-17 y que su prioridad es salvar a los animales de la zona.



Kakarotto encuentra un tiempo para decirle a C-17 lo del torneo y que participe para poder ganar un premio. El androide escucha muy bien lo que dice Gokú pero no le interesa. El saiyajin decide contarle la verdad sobre lo que podría pasar en la Tierra si él no acepta pero a C-17 simplemente no lo interesa. El Androide le dice que se casó y ya tiene familia, pero si es que todos tienen que morir, él no se pondrá en contra de ese destino.



El capítulo 86 de 'Dragon Ball Super' finaliza en el espacio, donde unos cazadores furtivos se acerca a la Tierra para poder cazar a los animales exóticos y en busca del famoso minutauro.





Así llega a su fin el episodio 86 de 'Dragon Ball Super' y solo queda esperar por lo nuevo que pasará en el anime de Akira Toriyama.



Dragon Ball Super 86

Episodio 87 de 'Dragon Ball Super':



C-17 se niega en ayuda a Gokú en el nuevo torneo que tendrá lugar en 'Dragon Ball Super'. Kakarotto no sabe bien cómo convencerlo porque no le interesa el dinero ni el destino de la Tierra al androide que hizo su aparición en 'Dragon Ball Z'.



Unos cazadores llegan y captura a los animales y también al famoso minotauro que C-17 cuida con mucho recelo. Gokú y C-17 se organizan y decide ir en busca de los cazadores hasta el último rincón del Universo.



Gokú le dice que C-17 que no importa lo que pase, ellos podrán encontrar al preciado y raro animal que es muy cotizado en el universo de 'Dragon Ball Super'.