Este fin de semana se estrenó el tan esperado episodio 88 de 'Dragon Ball Super' titulado: «Gohan y Piccolo ¡Maestro y alumno en un entrenamiento al máximo nivel!»

«Gohan to Pikkoro - kyōshi to seito ga torēningu de makkusu o kurasshu!» (ごころとピッコロ - 教師と生徒がトレーニングでマックスをクラッシュ!) por la señal de Fuji TV en todo Japón.



Como se recuerda, Gokú logra convencer a C-17 para que participe en el nuevo torneo galáctico de lucha que está por iniciarse. Ahora es tiempo de entrenar para todos los 'Guerreros Z'.



En Episodio 87 de 'Dragon Ball Super':



Gokú se encuentra desesperado por convencer a C-17 para que entre al torneo en 'Dragon Ball Super' pero el androide aún se niega. Pero todo cambia cuando son interrumpido por una nave y son lo cazadores que vienen por el tan afamado minotauro. La nave espacial lanza un rayo al bosque y consigue su objetivo.



Dragon Ball Super 86

Los guerreros se quedan mirando unos segundos pero reaccionan a tiempo y se teletransportan dentro de la nave. En el interior de ella se pueden encontrar una gran variedad de animales. Los cazadores se dan cuenta de la presencia de Gokú y C-17 pero los guerreros terminan rápidamente con ellos.





El jefe de los cazadores amenaza a los guerreros con explotar la nave con un detonador pero C-17 se lanza fue de la nave con el ladrón de animales. Gokú se da cuenta de todo y los teletransporte al planeta de kaio-sama. La gravedad del planeta hace su trabajo y el jefe de los cazadores no puede moverse. El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' tiene muchas emociones.



Kaio-Sama tiene miedo que su planeta explote nuevamente como en 'Dragon Ball Z' , pero Dende le comunica a Gokú que el interruptor no está conectado a ninguna bomba. El cazador en detenido y llevado ante la justicia. Los animales son regresos a su habitad natural y C-17 decide participar en el torneo de 'Dragon Ball Super' en modo agradecimiento.



Dragon Ball Super 84

En el episodio 88 de 'Dragon Ball Super':



Gohan y Piccolo continúan con sus entrenamientos para poder enfrentar a los seres más poderosos de 'Dragon Ball Super'. Fiel a su estilo, Piccolo tiene preparado un duro entrenamiento para Gohan porque necesita sacar el máximo poder de su antiguo discípulo.





Mientras tanto , en el Universo 6, Cabba visita a su excapitán, Rensou, de las Fuerzas de Defensa Sadla para pedirle que participe, sin embargo, Rensou no puede al estar lisiado de su pierna, pero le recomienda a su hermana, Califula.





En la Tierra. Gohan está transformado en súper saiyajin 2 y no puede alcanzar el poder y la velocidad de Piccolo. El Nameku le dice a Gohan que su principal debilidad es no pensar como un guerero. Tras un pequeña reflexión y mucho esfuerzo, Gohan alcanza nuevamente su poder místico.



El entrenamiento de Piccolo y Gohan continúa en el episodio 88 de 'Dragon Ball Super'. Mientras tanto, el buen Yamcha sigue esperando que lo llamen para participar en el torneo. Solo faltan 9 hora con 30 minutos para que inicie el terrible torneo galáctico.