'Dragon Ball Super' 91: Mira el nuevo capítulo del anime aquí [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana se estrenó el capítulo 91 de 'Dragon Ball Super' titulado: «¡¿Qué Universo sobrevivirá?! ¡¡La Reunión de los guerreros más fuertes!!» «Kachinokoru no wa dono Uchū da!? Zokuzoku to tsudou Saikyō no senshi-tachi!!» (勝ち残るのはどの宇宙だ!? 続々と集う最強の戦士たち!!) por la señal de Fuji TV. en todo Japón.



Como se recuerda, Gokú ya tiene reclutó a todos sus peleadores para poder combatir contra los guerreros más fuertes de los 12 universos en 'Dragon Ball Super'. ¿Podrán salvar el destino de la Tierra una vez más?



En el episodio de 90 de 'Dragon Ball Super':



La semana pasada de estrenó el episodio 90 de de 'Dragon Ball Super' titulado: «¡Ve la pared a superar! Goku contra Gohan»

«Koerubeki kabe o misuete! Gokū bāsasu Gohan» (超えるべき壁を見据えて! 悟空VS悟飯)



Gohan y Gokú deciden dar todo de sí en el nuevo torneo que está por iniciarse en 'Dragon Ball Super'. Los saiyajines pondrán todo su poder al límite y así evitar que la Tierra sea destruida.



Gohan le dice a su padre que "lo superará" y Gokú le responde que "ahora pelearemos en serio". ¿Podrá Gohan lograr superar nuevamente a su padre? Esperemos por el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super'.



Episodio 91 de 'Dragon Ball Super':



En el palacio "Todo", Daishinkan comenta a los 2 Zeno-sama que el Universo 7 ya cuenta con los 10 guerreros para poder participar en el nuevo encuentro que tendrá lugar en el nuevo arco argumental de 'Dragon Ball Super'.



En la Tierra, Vegeta no quiere perder tiempo y se encierra en la Habitación del Tiempo para entrenar y Gokú le pide a Wiss que lo entrene en el poco tiempo que falta para el encuentro en 'Dragon Ball Super'.





Daishinkan también les dice a los 2 Zeno-sama que el Universo 9 aún no tiene completos sus guerrero y se está generando una gran caos por una supuesta destrucción de su planeta. Por su parte, el Universo 6 recluta a Frost para que forme parte de los guerreros más fuertes.



En el Universo 11, el justiciero Toppo está por reunirse con su equipo y el Universo 2 muestra a uno de los personajes más curiosos de toda la saga de 'Dragon Ball Super', se trata de una bella muchacha que responder al nombre de Briana Shato y que se puede transformar logrando tener un aspecto más robusto y poderoso.



Los problemas no se hacen esperar y Bulma llama a Gokú para decirle que Majin Boo no podrá participar porque se quedó dormido y todo ese proceso terminará dentro de dos meses. Kakarotto decide ir a buscar a Boo y solo faltan 4 horas con 10 minutos para el inicio de la gran batalla en 'Dragon Ball Super'.