'Dragon Ball Super' 91: Lo nuevo del anime Aquí [VIDEO y FOTOS]

Solo faltan horas para dar inicio al nuevo torneo intergaláctico en el universo de 'Dragon Ball Super'. Gokú y los guerreros de la Tierra están listos para defender su futuro.



Este fin de semana se estrena el episodio 91 de 'Dragon Ball Super' titulado: «¡¿Qué Universo sobrevivirá?! ¡¡La Reunión de los guerreros más fuertes!!»

«Kachinokoru no wa dono Uchū da!? Zokuzoku to tsudou Saikyō no senshi-tachi!!» (勝ち残るのはどの宇宙だ!? 続々と集う最強の戦士たち!!)



El nuevo capítulo de 'Dragon Ball Super' será trasmitido por la señal de Fuji TV en todo Japón. Como se recuerda, Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', manifestó que serán más de 150 episodios los que tendrá el anime para dar cierre a toda la saga de Gokú y sus amigos.



Esto sucedió en el episodio 89 y 90 de 'Dragon Ball Super':



Mientras tanto , en el Universo 6 de 'Dragon Ball Super', Cabba busca a Caulifla para reclutarla, pero ésta se niega. Sus súbditos tratan de echar a Cabba, pero éste les muestra su poder de Super Saiyajin y los vence. Caulifla queda más que impresionada y decide apoyar a Cabba en la nueva aventura de 'Dragon Ball'.



En la Tierra, la verdad sale a la luz y se rebela que Yurin formaba parte de la escuela de la Grulla - escuela a la que Ten pertenecía en 'Dragon Ball' - la mujer buscaba venganza y poder derrotar a Ten en batalla. Roshi se planta frente a la guerrera y decide hacerle frente.



Ten, Gokú y Chaoz va de inmediato a remover lo sellos malignos para liberar a los discípulos de Ten. En plena batalla, Roshi muestra su verdadero poder y Gokú se queda más que impresionado por el terrible poder de su primer maestro.



Todo termina bien. Yurin se da cuenta de su error, pide disculpas al pueblo y decide quedarse en el dojo de Ten. Por su parte, Roshi y Ten deciden unirse a la batalla que se aproxima en 'Dragon Ball Super'. Gokú ya completó a los 10 competidores y ya solo quedan 8 horas para el inicio del nuevo torneo.



En el episodio de 90 de 'Dragon Ball Super':



Este sábado fue el estreno del tan esperado episodio de 'Dragon Ball Super' y fue trasmitido por la señal de Fuji TV con el nombre de : «¡Ve la pared a superar! Goku contra Gohan»

«Koerubeki kabe o misuete! Gokū bāsasu Gohan» (超えるべき壁を見据えて! 悟空VS悟飯)



Gohan y Gokú deciden dar todo de sí en el nuevo torneo que está por iniciarse en 'Dragon Ball Super'. Los saiyajines pondrán todo su poder al límite y así evitar que la Tierra sea destruida.



Gohan le dice a su padre que "lo superará" y Gokú le responde que "ahora pelearemos en serio". ¿Podrá Gohan lograr superar nuevamente a su padre? Esperemos por el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super'.

El episodio 91 de 'Dragon Ball Super'



Todo está listo para el gran encuentro que tendrá lugar en el nuevo arco argumental de 'Dragon Ball Super'. Gokú ya tiene listo a sus 10 guerreros pero parece que Bulma tiene malas noticias para el equipo.



Bulma hace su aparición y les dice que Boo está mal o tiene algo que le impedirá participar en el nuevo torneo galáctico de 'Dragon Ball Super'.





Todo parece es una alarma y se espera que Boo y los demás puedan participar con normalidad en el encuentro. El tráiler de adelanto finaliza con un paneo de todos los guerreros de los diferentes universos en un sala de espera listos para la batalla en 'Dragon Ball Super'.