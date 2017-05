Este fin de semana se estrena el episodio 92 de 'Dragon Ball Super' titulado: «¡Sucede una Emergencia! ¡¡Reunir a los incompletos 10 miembros!!» «Kinkyuu jitai hassei! Sorowanai juu nin no menbaa!!» (緊急事態発生! そろわない10人のメンバー!!)



El nuevo capítulo de 'Dragon Ball Super' será trasmitido por la señal de Fuji TV en todo Japón. Ya quedan pocas horas para dar inicio a la gran batalla y todo indica que pasan algunos problemas en el equipo.



Gokú indica que Majin Boo aún no despierta y corre peligro su presentación en próximo torneo de 'Dragon Ball Super'. En el avance del nuevo episodio se puede ver que Krillin y C-18 se niegan a participar por alguna razón.



En imágenes se puede ver a Cabba practicando una de las integrantes de su equipo que también puede transformarse en super saiyajin. ¿Qué nuevas sorpresas traerán Akira Toriyama para todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super'?

Dragon Ball Super 90

En el episodio 91 de 'Dragon Ball Super':



En el palacio "Todo", Daishinkan comenta a los 2 Zeno-sama que el Universo 7 ya cuenta con los 10 guerreros para poder participar en el nuevo encuentro que tendrá lugar en el nuevo arco argumental de 'Dragon Ball Super'.





En la Tierra, Vegeta no quiere perder tiempo y se encierra en la Habitación del Tiempo para entrenar y Gokú le pide a Wiss que lo entrene en el poco tiempo que falta para el encuentro en 'Dragon Ball Super'.





Daishinkan también les dice a los 2 Zeno-sama que el Universo 9 aún no tiene completos sus guerrero y se está generando una gran caos por una supuesta destrucción de su planeta. Por su parte, el Universo 6 recluta a Frost para que forme parte de los guerreros más fuertes.



En el Universo 11, el justiciero Toppo está por reunirse con su equipo y el Universo 2 muestra a uno de los personajes más curiosos de toda la saga de 'Dragon Ball Super', se trata de una bella muchacha que responder al nombre de Briana Shato y que se puede transformar logrando tener un aspecto más robusto y poderoso.



Los problemas no se hacen esperar y Bulma llama a Gokú para decirle que Majin Boo no podrá participar porque se quedó dormido y todo ese proceso terminará dentro de dos meses. Kakarotto decide ir a buscar a Boo y solo faltan 4 horas con 10 minutos para el inicio de la gran batalla en 'Dragon Ball Super'.