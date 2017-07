'Dragon Ball Super' 98: Gokú y Vegeta se unen contra el Universo 9 [VIDEO y FOTOS]

Solo faltan unas horas para inicie el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' y todos los representantes del Universo 9 quieren terminar con Gokú. El buen Kakarotto necesitará de la ayuda de Vegeta.



Este fin de semana se estrenará el episodio 98 de 'Dragon Ball Super' titulado: «¡Oh, Incertidumbre! ¡¡Un Universo Desesperado!!»

«Ā mujou! Zetsubō suru Uchū!!» (あぁ無常! 絶望する宇宙!!)





Gokú sabe muy bien que el Universo 9 quiere termina con él y no quiere cruzarse de brazos. "Todo el Universo 9 me ataca al mismo tiempo. No lo permitiré", dice un desesperado Kakarotto en el avance de 'Dragon Ball Super'.



Gokú tiene planeado terminar con el Universo 9 con la ayuda de Vegeta. ¿Podrán los saiyajines terminar con todo un universo con sus fuerzas? Este fin de semana tendrá lugar el más grande enfrentamiento en 'Dragon Ball Super'.

Dragon Ball Super

En episodio 97 de Dragon Ball Super:



El torneo inicia pero, antes de iniciar, Daishinkan explica todas las reglas a los participantes. Por su parte, Gohan, como líder del grupo repasa todas las estrategias para poder lograr la victoria en el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super'.



El torneo de 'Dragon Ball Super' inicia pero todo se sale de control. N°18, N°17, Vegeta, Freezer y Goku deciden pelear cada uno por su cuenta. Por su parte, Kakarotto busca enfrentarse con Toppo. La batalla recién inicia en 'Dragon Ball Super'.



La primera eliminada es Lilibeu del Universo 10. La guerrera es eliminada por salir de la plataforma de pelea en 'Dragon Ball Super'. En la banca del Universo 7 están Roshi, Ten, Piccolo, Gohan y Krillin.



Gokú intenta pelear con Jiren pero es interceptado por Nink, guerrero del Universo 4. Nink quiere botar a Kakarotto fuera de la plataforma pero el saiyajin se transforma en modo dios. Solo falta menos de una hora para que el torneo llegue a su fin en 'Dragon Ball Super'.