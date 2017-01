'Dragon Ball Super': ¿Broly mujer? Akira Toriyama, creador de la serie, responde [VIDEO y FOTOS]

Gran revuelo está causando el video que se trasmitió tras la culminación del episodio 75 de 'Dragon Ball Super'. En dicho capítulo se puede ver a Gokú y Krillin regresar a los entrenamientos con el maestro Roshi.



El nuevo clip de 'Dragon Ball Super' marca lo que será la nueva saga que se inicia el próximo 5 de febrero. En dichas imágenes se puede ver a una mujer que se trasforma en un Broly...o en alguien muy parecido.



El retorno de Broly, al universo de 'Dragon Ball', era muy pedido por todos los fanáticos de Gokú y sus amigos. Pero...Akira Toriyama había manifestado que ya no incorporaría mujeres saiyajines a la serie pero parece que eso ya no importa.



Opiniones divididas:



Muchos fanáticos han visto las nueva imágenes de Broly y han puesto el grito en el cielo. Mucho afirman que un personaje tan poderoso no puedes ser mujer ...¿?



Por otra parte, algunos fanáticos afirman que no importaría si Broly es mujer o no y otra porción de la fanaticada de 'Dragon Ball' manifiesta que Broly se reencarnó en el cuerpo de esa mujer. ¿Cuál será la verdad?



No hay ningún comunicado oficial por parte de Toei Animation o Akira Toriyama, pero existe muchas teorías sobre el tema. Lo mejor es no hacer ninguna hipótesis sobre el tema y dejar que el 5 de febrero Toriyama y su staff nos sorprenda en la nueva saga de 'Dragon Ball Super'.