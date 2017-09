'Dragon Ball Super' 108: ¡Freezer y Frost se unen! [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana se estrenó el episodio 108 de 'Dragon Ball Super' bajo el título: «¡Freezer y Frost! ¡¿Malicias conjuntas?!»

«Furīza to Furosuto! Majiwaru Akui!?» (フリーザとフロスト! 交わる悪意!?)



El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' sugiere que tanto Frost como Freezer harán de las suyas para poder quedarse con la una victoria superior, una victoria para su raza. ¿Freezer nunca cambió en todo lo que va de 'Dragon Ball Super'? Veamos.



Gokú continúa su peles con Ribrianne y Gohan tiene un gran enfrentamiento a Jimeze. Justo cuando Gohan es acorralado, inesperadamente aparece Freezer. Al no mostrar intenciones de "ayudar" a Gohan, todos en la banca saben que Freezer trama algo en los minutos finales del torneo de 'Dragon Ball Super'.



Freezer derrota a Jimeze de una manera despiadada y brutal, y luego lo elimina, impactando a todos en el Universo 2. En ese momento, Frost aparece, revelándose la alianza que éste tiene con Freezer, y con intenciones de eliminar a un cansado Gohan. ¿Será el hijo de Gokú eliminado en 'Dragon Ball Super'?



Frost y Freezer tiene un plan malévolo que sorprenderá a todos los participantes del torneo en 'Dragon Ball Super'. Frost y Freezer tiene un plan malévolo que sorprenderá a todos los participantes del torneo en 'Dragon Ball Super'. Frost y Freezer tiene un plan malévolo que sorprenderá a todos los participantes del torneo en 'Dragon Ball Super'.

En otro lado de la cancha, Champa celebra, pues cree al fin tener una ventaja. A pesar de pelear en su Estado Definitivo, Gohan es superado por Golden Freezer, y es derribado. Frost se impresiona con esa transformación, sin embargo, Freezer lo engaña y lo lanza fuera de la plataforma, eliminándolo, y demostrando que todo fue un plan que incluso Gohan, sin opción, tuvo que seguir. ¡Tremenda sorpresa en 'Dragon Ball Super'!



Frost sabe que le vieron la cara de tonto y trata de atacar a Freezer desde las gradas. El ataque del "amigo" de Freezer no llega a ningún lugar ya que los dos Zeno-sama lo borran por intentar violar las reglas en el torneo de 'Dragon Ball Super'.



Freezer deja a Gohan pero todo terminan sospechando de él. Gokú continúa su batalla con Ribrianne y solo queda 29 minutos para el torneo de 'Dragon Ball Super' termine.



El episodio 110 de 'Dragon Ball Super' será trasmitido el 7 de octubre y será estrenado con el título: «¡El enemigo supremo se aproxima Goku! ¡Ahora, libérala! ¡¡La Genki-dama Mortal!!»

«Gokū ni semaru saikyō no teki! Ima koso hanate! Hisassu no genki-dama!!» (悟空に迫る最強の敵!今こそ放て!必殺の元気玉!!)