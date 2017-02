'Dragon Ball Super': Mario Castañeda confirma que hará la voz de Gokú en el anime para América Latina [VIDEO y FOTOS]

¡Llegó la hora de celebrar! Todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super' en América Latina pueden estar más felices que nunca, Mario Castañeda ( Voz de Gokú) confirmó vía Twitter que participará en el doblaje del anime.



La voz latina de 'Dragon Ball Z' confirmó su participación en 'Dragon Ball Super' con el siguiente mensaje en Twitter: Hoy, por fin, Goku hablará en español para Latinoamérica en DBS... Seguiré gritando Kamehameha! 😊😊😎



Los fanáticos de 'Dragon Ball Super' comenzaron a llenar los foros de anime con la alegra noticia. ¡Gokú ya tiene voz en español! Como se sabe, 'Dragon Ball Super' tendrá más de 150 episodios con los que llenará el gran vació que Gokú dejó tras finalizar 'Dragon Ball GT'. ( Bueno, sé que no fue lo mejor del anime pero ...)



Dragon Ball Super nuevo opening

Como se sabe 'Dragon Ball Super' se encuentra dentro de los animes del top cinco en Japón y no es para menos. 'Dragon Ball' se estrenó en 1984 y desde esas fechas fue un éxito en sintonía y en ventas con respecto a productos relacionados con Gokú y sus amigos.



'Dragon Ball' y Perú



Cabe recordar que 'Dragon Ball' y 'Dragon Ball Z' fueron los animes que abrieron las puertas de par en par para el ingreso masivo del anime al Perú. Sí, mucho animes tuvieron éxito desde los años 70 en nuestro país pero fue Gokú y sus amigos que puso "de moda" estar al día con todo lo relevante al niño con cola de mono que buscaba las Esferas del Dragón.



¿Quién no lloró cuando Gokú se reencontró con su abuelito en el tornero de las artes marciales? ¿Quién no quedó perplejo con la muerte de Krillin a manos de Frezzer? y ¿Quién no se emocionó cuando Gokú se transformó, por primera vez, en super saiyajin?



Solo queda esperar por más noticias de las grabaciones de 'Dragon Ball Super' para América Latina y, sobre todo, en qué canal podremos verlo. Hasta la próxima.