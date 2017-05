Yo Soy: 'Emmanuel' dividió al jurado cantando 'Chica de Humo' [VIDEO]

'Emmanuel' apareció en la gala de Yo Soy para interpretar 'Chica de humo'. Pero las cosas generaron más polémica de lo que se esperaba porque el jurado no se puso totalmente de acuerdo. Es que todo partió de que Héctor, el imitador del astro mexicano, no logró llegar a las notas altas en el coro de la canción, lo cual motivo que se cortara su actuación antes de tiempo.

"Siento que tiene varios valores, hay varias cosas que rescatar. Hay que trabajar el falsete porque ahí estamos fallando, practícalo y yo voy a decir que sí", dijo Maricarmen Marín sobre el show del 'Emmanuel' de Yo Soy.

Katia Palma fue más dura y justificó así su negativa en Yo Soy: "Cuando llegaste pensé por un momento que ibas a imitar a Jerry Rivera porque te pareces un montón, pero me sorprendió lo de Emmanuel. Físicamente estamos parecidos, pero vocalmente nos falta. Me gustaría decir que sí, pero voy a tener que decir que no"

Finalmente, Ricardo Morán definió así las cosas en el set de Yo Soy para 'Emmanuel'."Empezaste muy bien, pero cuando llegaron los falsetes te fuiste a Júpiter y por eso hemos detenido la presentación a riesgo de que se vaya a Plutón, pero por esa primera parte Maricarmen te ha dicho que sí. Yo en cambio... también voy a decir que sí".