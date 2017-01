Combate: Ella es Allison Pastor, la pareja de Erick Elera y nueva combatiente [VIDEO y FOTOS]

Allison Pastor es el nuevo jale de Combate Comando. La pareja de Erick Elera llegó al set del reality de competencia para demostrar sus habilidades y dar lo mejor por el equipo que le toque representar.

Recordemos que Allison Pastor es la pareja de Erick Elera, conductor de Esto Es Guerra: Pretemporada. La joven manifestó estar contenta su ingreso a Combate y hasta contó que es cinturón negro de karate.

"Estoy muy agradecida por tomarme en cuenta y estoy muy feliz. Estoy con todas las ganas. No he estado en un programa de competencia pero sí he practicado karate", dijo Allison Pastor en su ingreso a Combate.

Además, Allison Pastor le envió un saludo muy cariñoso a su pareja Erick Elera y dijo que lo amaba mucho. "Te mando un beso mi amor y sabes que te amo mucho. Gracias porque siempre me apoyas."

Erick Elera anunció su romance con Allison Pastor en redes sociales con varias fotos de ambos acaramelados. Hasta hace poco, el 'niño cara de pez' mantenía una relación con la modelo Stephanie Galecio, con quien se lucía públicamente.

