Erick Sabater pone a Metiche en su sitio por comentario sobre peso de Michelle Soifer [VIDEO]

Dijo que no la ama pero igualito la defiende. Erick Sabater nunca dejó que se hablara mal de Michelle Soifer a pesar de terminar su relación con ella. Y esta vez frente a Kurt Villavicencio, ex Metiche, no fue la excepción.

Durante una entrevista con Erick Sabater, Kurt Villavicencio le preguntó qué se descuidó en la relación con Michelle Soifer para que ambos hayan decidido terminarla.

Mientras Erick Sabater pensaba en cómo responder, el ex Metiche dijo: "¿se descuidó en qué? ¿Físicamente porque se engordó?". En ese momento, el dominicano se puso serio y dijo que jamás se tiene que hablar del físico de una persona.

Erick Sabater en Cuéntamelo Todo

"No, no, no, no. Jamás en la vida hay que hablar del físico de una persona. Pero yo te puedo decir algo: Personalmente, si tu vez que yo termino una relación ¿por qué crees que lo terminé? Porque ya me cansé", declaró Erick Sabater al ex Metiche.

Erick Sabater se enfrentó a Kevin Blow en Cuéntamelo todo este martes 24 de enero. El ex de Michelle Soifer llegó al set del programa conducido por Sofía Franco para hablar sobre el ampay que se difundió el día lunes en Amor de Verano.

Sin embargo, Erick Sabater volvió a arremeter contra Kevin Blow y manifestó que él siempre ha creído que, en su momento, el cantante se aprovechó de la amistad que mantenía con Michelle Soifer.

