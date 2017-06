'Esto es Guerra': Erick Sabater se pronunció tras beso a Michelle Soifer [VIDEO y FOTOS]

"¿No sé si le ha pasado algo? Ayer tuve la oportunidad de pedirle disculpas. Creo que pasé la línea", manifestó Erick Sabater en vivo en 'Esto es Guerra'. "No quiero que ella se sienta incómoda. Es de caballeros aceptar sus errores".



"Es algo que salió espontáneo. Yo lo dije al inicio del programa. Yo haría lo que me nace", dijo Erick Sabater cuando reconoció que cometió un error al besar a Michelle Soifer en 'Esto es Guerra'. Por su parte, Michelle Soifer no se presentó en el programa.



Michelle Soifer llamó a 'Esto es Guerra' para pronunciarse sobre el tema. "Quiero disculparme con todos por no asistir el día de hoy", manifestó Soifer. "Tengo que asumir la responsabilidad de lo que dirá el tribunal", sentenció Michelle Soifer.

En la llamada telefónica se notaba que Michelle Soifer estaba sollozando. "Si están llorando ahora es porque estás super afectada", le dijo Mathías Brivio en 'Esto es Guerra'.



"Pasaron cosas que uno no espera y no fui al programa", dijo Michelle Soifer en llamada telefónica en 'Esto es Guerra'. "Te pido disculpas", dijo Erick Sabater en el programa.



"Me parte el corazón escucharte así. No fue mi intensión hacerte mal y que te sientas confundida. Lamento mucho que pasaras este mal momento", dijo Erick Sabater a Michelle Soifer en 'Esto es Guerra'.