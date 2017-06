Erick Sabater no descartó la posibilidad de que vuelva a renacer el amor con Michelle Soifer, a quien le ‘robó’ un beso en ‘Esto es guerra’, durante el juego de nariz con nariz.



Erick Sabater, dejaste a todos tus compañeros boquiabiertos con el beso que le robaste a Michelle Soifer...

Le pedí disculpas internamente a ella, pero no me arrepiento de lo que hice. Todo sale espontáneo, de hecho no quiero que se sienta incómoda y espero que la gente no lo tome a mal.



¿Te nació de un momento a otro?

Sí. Mucha gente dice que la producción me pauteó algo, pero no, uno hace lo que desea hacer.



¿Crees que ella también quería que la beses?

Podría ser, pero no puedo poner palabras en su boca.



La besaste después de casi un año... ¿Qué sentiste?

Fue un beso robado, no fue un beso que ella quiso, aunque creo que se estaba derritiendo por dentro. Son cosas que se dan, no es que vayamos a retomar la relación, pero ‘Esto es guerra’ está lleno de sorpresas.



Esto es Guerra

¿Podría renacer el amor?

Puede ser. Es un reinicio de todo, no puedo descartar mi futuro. Estoy viviendo mi presente, estoy soltero como Michelle Soifer. Le tengo cariño y la respeto muchísimo.



Los padres de ella estuvieron en el set. ¿Qué te dijeron?

Con la mamá no hay ningún problema, pero al papá igual le pedí disculpas. Saben que no es con ninguna mala intención.



ME GUSTARÍA QUE VUELVAN

La madre de Michelle, la señora Katy Cárdenas, dijo que le gustaría volver a ver a su hija con Erick Sabater.

“Me gustaría que vuelvan, dicen que donde hubo fuego cenizas quedan. Pero al final, es una decisión de ellos”, acotó. (L. Gamarra)