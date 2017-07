'Esto es Guerra': 'Carloncho' participará en el programa y Rosángela Espinoza reacciona así [VIDEO y FOTOS]

Donde hubo fuego, ¿siempre quedarán cenizas? La sorpresa más grande se anunció en 'Esto es Guerra'. El popular 'Carloncho' llegará al reality juvenil para formar parte del elenco de los guerreros. Todo indica que la permanencia del conductor será permanente.



Por su parte, Rosángela Espinoza se puso bastante nerviosa con el anuncio y manifestó que 'Carloncho' está un poquito mayor para pertenecer a 'Esto es Guerra'. "Es un programa para jóvenes", manifestó Rosángela Espinoza.



Pero Mathías Brivio contestó que 'Carloncho' es joven y que le cae muy bien. "No es una secuencia de un día. 'Carloncho' tendrá una secuencia fija", dijo el conductor de 'Esto es Guerra'.



"Yo no tengo ningún problema, mientras no falten el respeto todo bien", contestó Rosángela Espinoza sobre el ingreso de 'Carloncho' a 'Esto es Guerra'. ¿Qué pasará la próxima semana en el reality juvenil más exitoso del Perú?

