'Esto es Guerra': Así fue la llegada de 'Carloncho' y la tremenda reacción de Rosángela Espinoza [VIDEOS y FOTOS]

Carloncho llegó a 'Esto es Guerra' en medio de la gran polémica. Rosángela Espinoza no parece muy contenta con la decisión del programa con incluir a su expareja en el reality juvenil más exitoso de la televisión peruana.



Por su parte, Carloncho agradeció estar en el programa. "¡Qué bonito está todo, quiero tomar fotos!", dijo 'Carloncho' en 'Esto es Guerra'. El conductor radial propuso un novedoso juego para ver a los guerreros que lo quieren saludar.



Por su parte, Rosángela Espinoza puso cara de incomodidad por la presencia de 'Carloncho' en 'Esto es Guerra'. Los guerreros pasaban uno por uno hasta que le llegó el turno a Rosángela Espinoza.



La modelo se sintió bastante nerviosa a la hora del juego de 'Carloncho' y terminó perdiendo el juego de 'Esto es Guerra'. Rosángela Espinoza igual no quiso hacer caso al castigo y se fue para no ser castigada.

Rosángela Espinoza le manda tremenda indirecta a Carloncho

Luego, Rosángela Espinoza se puso más seria aún cuando Carloncho apareció finalmente en el set de 'Esto es Guerra' para participar en el juego 'No digas sí, no digas no'. El locutor trató de disimular, pero Mathías Brivio lo hizo acercarse a saludar a cada 'guerrero' participante.

Al acercarse al podio, Carloncho se saludó con Nicola Porcella. "Todos van a pasar por aquí. El que quiere saludar, me saluda; el que me quiera abraza, me abraza, y el que no, pasa nomas", indicó haciendo alusión a Rosángela Espinoza en 'Esto es Guerra'.

Así entró Carloncho y la reacción de Rosángela Espinoza.

Llegado el turno de Rosángela Espinoza, Carloncho trató de retirarse, pero asumió su papel en el reto de 'Esto es Guerra'. Ambos, visiblemente incómodos trataron de seguir adelante con algo de humor, pero sin decirse nada más personal.

Sin embargo, las cosas terminaron con una extraña discusión luego que Rosángela Espinoza dejara la competencia ante las bromas de Carloncho por sancionarla a pesar de que nunca logró hacer caer en el juego de 'Esto es Guerra'.

Rosángela Espinoza se molestó con Carloncho porque aseguró que en ningún momento perdió el juego. Pero a todos en 'Esto es Guerra' les quedó claro que había algo de áspero en su cruce de palabras.

Rosángela Espinoza y Carloncho se enfrentaron en 'Esto es Guerra'.

Los antecedentes



"Puedo poner una orden donde le participante tiene que respetar al jurado", dijo el popular 'Carloncho' en programa de espectáculos hace unos días.



"Yo no sé porqué lo traen si este programa es para jóvenes", manifestó Rosángela Espinoza hace una semana cuando se enteró sobre la llegada de 'Carloncho' a 'Esto es Guerra'. ¿Revivirá el amor entre los personajes de Chollywood?



Trome conversó con Carlos Enrique Banderas, ‘Carloncho’, y le restó importancia a la declaraciones de Rosángela Espinoza. El conductor de radio fue contundente con solo en una pregunta.



¿No te sientes algo incómodo porque estará Rosángela?



El programa es más grande que un personaje o un participante y está demostrado que cualquier integrante del programa puede salir y seguirá siendo exitoso. Yo voy por el programa y por lo que representa.