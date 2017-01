Esto es Guerra: El día en que Coco Maggio despreció al reality de los guerreros y ¿ahora?

Con un grito de humildad, el argentino Coco Maggio mostró su rostro en la pretemporada de Esto es Guerra. El exconductor de Combate pasó a las filas de su competencia y las críticas no se hicieron esperar. Y es que antes de que el argentino iniciara la conducción en el reality bacán, habló de sus rivales.

Coco Maggio tuvo un puesto envidiable en Combate y ahora es un participante de Esto es Guerra. Esto no lo desanima, sin embargo, en el pasado sí tenía una postura distante al reality de los guerreros. El 22 de enero del 2016, día de su presentación junto a Vanessa Jerí en ATV, el argentino habló con la prensa y cuando le preguntaron por la competencia mencionó:

"¡Ah!, el de la copia. Me explicaron eso. Antes de la conferencia me dijeron 'cuidado con lo que dices por favor, no cuentes mucho porque cualquier cosa que hacemos, ellos hacen lo mismo”.

Un año después, Coco Maggio hace su ingreso a la pretemporada de Esto es Guerra para demostrar su fuerza y resistencia física. De este modo, el argentino que condujo Combate durante el 2016 busca ganarse un puesto fijo en las temporadas usuales del reality de los guerreros.

La presentación de Coco Maggio en Esto es Guerra fue la verdadera sorpresa en el reality este verano 2017. "La verdad muy feliz de estar acá y quiero agradecer a América y Pro TV, la verdad sé que mucha gente no se lo esperaba", mencionó frente a Ana Karina Copello y Erick Elera, conductores temporales del reality.

"(...) y sé que muchos pueden decir: '¿conductor que va a competir?' Sí, voy a competir y yo le prometo a todos los fanáticos de Esto Es Guerra que voy a dejar mi corazón y toda la pasión por el equipo que me toque representar", comentó Coco Maggio al momento de su llegada en Esto Es Guerra.

