'Esto es Guerra': Flavia Laos es sometida a la prueba del hielo y rompe en llanto :,( [VIDEO]

Lo más insólito pasó en 'Esto es Guerra'. La hermosa Flavia Laos fue sometida a la prueba del hielo y no pudo aguantar las lágrimas. La temporada de verano del reality juvenil la está rompiendo con todos sus participantes.



Fue el turno de Flavia Laos para someterse a la prueba del hielo. En las imágenes de 'Esto es Guerra' se puede observar que esta prueba le costó mucho a Flavia Laos y no es para menos. Ella dio todo de sí y logró terminar la prueba correctamente.



Flavia Laos toma muy enserio su participación en 'Esto es Guerra' y muestra todo su entusiasmo en su cuenta de Instagram donde sue videos y fotos donde se le puede ver entrenando duro y parejo para poder dar todo de ella en el programa.



La carismática Flavia Laos es conocida por su papel de Camila en "Ven, Baila Quinceañera". No cabe duda que Laos es una de las jóvenes promesas del la televisión peruana y cuenta con miles de fanáticos en 'Esto es Guerra'.