'Esto es Guerra': Guty Carrera le dice no al reality [VIDEO]

Guty Carrera negó que vaya a regresar a ‘Esto es guerra’, después que apareció su imagen en el video de intriga del reality para su nueva temporada.



“Tengo el mejor recuerdo del programa, pero estoy muy contento y agradecido de formar parte del Grupo ATV, que me permite crecer día a día como panelista y reportero en ‘Cuéntamelo todo’”, comentó Guty Carrera.



Asimismo, le deseó lo mejor a Melissa Loza. “Viví una etapa de crecimiento, donde tuve los mejores momentos junto a una ‘Diosa’ de carne y hueso que sigue siendo la verdadera guerrera histórica”, agregó.



En tanto, Alejandra Baigorria dijo que si el ‘Potro’ regresa, ella dejaría el programa. ”De ninguna manera estaré con él, eso no es posible”, sentenció. (E. C.)

