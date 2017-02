'Esto es Guerra': Kina Malpartida, Hugo García y más eliminados en el reality [VIDEOS]

El día de hoy el tribunal de 'Esto es Guerra' mostró su peor lado al eliminar a grandes guerreros. Johan, Hugo, Kina y Lucas fueron eliminados de la competencia y todos los fanáticos de la serie mostraron su disconformidad en las redes sociales.



No se podía hacer nada. El tribunal de 'Esto es Guerra' decidió eliminar a los guerreros por que le parecía lo mejor. Por su parte, Rosángela Espinoza, que se salvó de ser eliminada, trato de sacar cara por Lucas Piro.



La bella Rosángela Espinoza manifestó que no era justa la eliminación de Lucas Piro pero poco le importó al tribunal de 'Esto es Guerra' que no cambió su decisión y dejó eliminado a Lucas.



Por su parte, Nicola Porcella también hizo sentir su malestar al enfrentar al Tribunal y manifestó que existen "otros" que sí deberían de ser eliminados del programa y que es una decisión arbitraria de el tribunal de 'Esto es Guerrra'.



No cabe dudas que lo mejor de 'Esto es guerra' está por llegar pero el tribunal no se la pone fácil a ninguno de los guerreros del programa ¿Qué harán los guerreros ante el tribunal?