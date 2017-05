'Esto es Guerra': Korina Rivadeneira le pide perdón a Krayg Peña por decirle "payaso" [VIDEO]

La modelo Korina Rivadeneira ofreció disculpas a Krayg Peña por llamarlo "payaso" durante el último programa de 'Esto es Guerra'. Pero fue Melissa Loza la que defendió a venezolano y no le parecía que Korina se expresara así.





Melissa Loza manifestó que no le parecía adecuada las declaraciones de Korina Rivadeneira. La venezolana calificó a su ex de "payaso". María Pía Copello le preguntó a Korina si le pediría disculpas a Peña. La esposa de Mario Hart aceptó su error y ofreció sus disculpas.



"Yo cometí un error y era porque estaba demasiado cargada. Por tomar esa actitud y haberle dicho eso, bueno sí. Tal vez estaba muy caliente en ese momento", manifestó Korina Rivadeneira.

