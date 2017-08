'Esto es Guerra':  ¿Luis Alonso Bustios se aleja de Yahaira Plasencia? [VIDEO]

¿Se acabó la atracción? Luis Alonso Bustios se notaba muy amistoso con la bella Yahaira Plasencia antes que la salsera saliera de gira y abandonara temporalmente 'Esto es Guerra'. Yahaira volvió pero ahora Luis se aleja sin ningún motivo aparente.



"Las cosas están exactamente igual a como ella se fue", manifestó Luis Alonso Bustios. "No mejoró ni empeoró", sentenció Luis Alonso Bustios. Por otra parte. María Pía comentó que antes actuaba de una manera muy distinta.



Nair Bravo, quien entró en reemplazo por Yahaira Plasencia, manifestó: "¿Luis, por qué no le dices lo que me dijiste?". Luis Alonso no sabía bien que responder en 'Esto es Guerra'.



Yahaira Plasencia se pronunció y dijo que Luis Alonso Bustios se alejó de ella. "Antes se ponía a mi costado, ahora para alejado", manifestó Yahaira Plasencia cuando le preguntaron sobre su alejamiento de Luis Alonso Bustios. "¡Me está evitando!", sentenció la reina del Totó.



Por su parte, Luis Alonso Bustios manifestó que no había tenido tiempo para saludar a Yahaira Plasencia cuando se reincorporó a 'Esto es Guerra'. Yahaira placencia le respondió: "No mientas".



Esto es Guerra