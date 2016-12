Esto es Guerra: Mario Hart no quiso competir en la final por este motivo [VIDEO y FOTOS]

La controversia invadió la gran final de Esto es Guerra luego de que el capitán de los 'retadores', Mario Hart, se negara a competir en la primera prueba del reality de competencia para sorpresa de muchos.

Mario Hart pidió no participar de la primera prueba de la final de Esto es Guerra, en la tenía que enfrentar a Nicola Porcella, porque aseguró que había tenido un accidente que afectó su muñeca.

"No puedo mover la muñeca y mucho menos hacer fuerza, no puedo competir en estas condiciones. He tomado medicinas para el dolor, pero todavía me duele", dijo Mario Hart.

Mario Hart reconoció que inicialmente 'bromeó' con su lesión y negó que haya sido provocada para no competir en la gran final de Esto es Guerra.

La producción de 'Esto es Guerra' aceptó que Mario Hart compita después y que, en reemplazo de los capitanes, compitan Ignacio Baladán y Facundo González.

La gran final de Esto Es Guerra se vivió este lunes con un nuevo triunfo de los 'Guerreros'. Así terminó el programa de competencia en esta temporada 2016.