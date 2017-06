'Esto es Guerra': Mathías Brivio opina sobre sus guerreros [VIDEO]

El conductor Mathías Brivio evitó referirse sobre los constantes ataques contra los participantes del reality ‘Esto es guerra’.



“Lo que siempre digo es que yo soy Mathías y ellos son personas naturales, mayores de edad, deben responder las cosas que les digan. No opino de cosas que no tengan que ver conmigo”, dijo Mathías Brivio, quien prestará su voz al personaje ‘Fonola’ de la película ‘Condorito’.



“Me gusta que me hayan convocado para esta película. Han buscado referentes latinoamericanos, el único peruano soy yo. ‘Fonola’ es un narrador de pueblo, que se involucra mucho con los personajes, narra los partidos, da las noticias malas y buenas”, comentó. (J.V.)