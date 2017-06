'Esto es Guerra': Michelle Soifer sufre accidente automovilístico y Erick Sabater dice esto [VIDEO]

El último programa de 'Esto es Guerra' inició con una noticia que conmocionó a todo el público y presentadores del reality juvenil. La producción del programa indicó a los conductores que Michelle Soifer tuvo una accidente automovilístico cuando se dirigía al programa.



Los conductores de 'Esto es Guerra' le preguntaron a Erick Sabater si sabía algo del tema : "Espero que de verdad sea algo y que no haya tenido algún tipo de problema...si la situación es verdad, espero que no tenga nada".



Por su parte, Mathías Brivio manifestó que "O sea que otras veces no fue verdad". y Erick Sabater manifestó que los guerreros debían estar desde más temprano en 'Esto es Guerra'.



"¿Dónde está el chofer?, manifestó Erick Sabater y continuó diciendo que le recomendaba que contrate otro chofer a Michelle Soifer. Los conductores del programa manifestaron que Soifer se encuentra bien.



Como se recuerda, el dominicano Erick Sabater regresó a 'Esto es Guerra' y Michelle Soifer no sabía donde meter la cabeza. La guerrera, al inicio, no tomó de la mejor forma la vuelta de su expareja al reality de América.



Al inicio, Michelle Soifer no tomó de la mejor forma la reaparición de 'Esto es Guerra'. Sin embargo, Erick Sabater parece que está dispuesto a reconquistarla.



Después de casi 10 meses de haber terminado su relación Michelle Soifer y Erick Sabater estarán más cerca que nunca en 'Esto es Guerra' y puede que el amor renazca.