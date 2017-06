'Esto es Guerra': ¿Michelle se cree dueña del programa? [VIDEO]

"Yo la veo muy cancherita a Rosángela, ¿Seguro quiere concursar conmigo?", dijo Michelle Soifer a Rosángela Espinoza en 'Esto es Guerra'.



Rosángela Espinoza le dijo a Michelle Soifer que no competiría con ella porque Soifer tiene un peso mayor al de ella. "No seas abusiva, tú pesas más", dijo Espinoza en 'Esto es Guerra'.



"En realidad no quiero jugar contigo. Tú crees que eres la dueña del programa", manifestó Rosángela Espinoza en 'Esto es Guerra'. Por su parte, Paloma Fiuza también puso de su cuota y le dijo que ella se enfrentaría a Michelle Soifer.



La discusión continuó y Michelle Soifer manifestó que si Rosángela Espinoza continuaba así ya no estaría en 'Esto es Guerra'. ¿Será verdad? :/



