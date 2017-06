'Esto es Guerra': Michelle Soifer llegó al programa y tuvo fuerte enfrentamiento con Erick Sabater [VIDEO]

Michelle Soifer llegó al set de 'Esto es Guerra' tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía al reality juvenil más exitoso de todo el Perú.



"Estoy bien. Pero es lamentable que muchas personas quieran grabar un accidente. Esta bien que sea una persona pública pero el ponerse a grabar no es correcto", manifestó Michelle Soifer.



Los conductores de 'Esto es Guerra', llamaron a Erick Sabater para le diga a Michelle Soifer su sentir y que lo confrontaron por poner en duda que Soifer sufriera un contratiempo con su automóvil.



"Tus bromas no me causan gracias. He pasado un mal trato", le encaró Michelle Soifer a Erick Sabater. El guerrero solo le contestó que le alegraba mucho que estuviera bien.



"Ahora que viene Michelle te chupas y no quieres admitirlo", le dijo María Pía Copello a Erick Sabater. "Discúlpame, te pido mil disculpas...que pasen el video", sentenció Copello.



Esto es Guerra