'Esto es Guerra': Michelle Soifer suelta lista de personas que "desaparecería del planeta" ¡Tremendo! [VIDEO]

¡Tremendo! Michelle Soifer se fue con todo y dijo los nombres las personas que nunca les hubiera gustado conocer en su vida. La Soifer, fiel a su estilo, participó en la pruebas de preguntas de 'Esto es Guerra' y más de uno resultó afectado.



"¿A qué personaje de tu pasado no te hubiera gustado conocer?", fue la pregunta que María Pía Copello. Michelle Soifer contestó que todas las personas que mencionará están en el "mismo saco".



Los primeros de la lista son Gino Assereto y Jazmín Pinedo. "Me arrepiento de conocer al señorito con su novia...porque lo único que hacen es hablar mal", manifestó Michelle Soifer en 'Esto es Guerra'. "(Jazmin Pinedo) me ha hecho la vida imposible)



"También me arrepiento de conocer a este chico...Guty... lo hubiera desaparecido del planeta", continuó Michelle Soifer. "A los dos dominicanos... si por mi fuera les compro sus pasajes y que se regresen a su país", sentenció Michelle Soifer.



"A Otto (reportero de Amor, amor, amor) no me hubiese gustado conocerlo... me ha perjudicado bastante", comentó Michelle Soifer dando fin a su participación en la rueda de preguntas de 'Esto es Guerra'.