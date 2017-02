'Esto es Guerra': Michelle Soifer dice que Mathías Brivio no la quiere y esto sucede [VIDEO]

No cabe duda que la buena onda entre los integrantes de 'Esto es Guerra' está siempre presente. En esta ocasión, Mathías Brivio comenzó a molestar a Michelle Soifer con el tema de su peso. La bella Soifer solo atinó a pedir el apoyo de sus 'michilovers'.



La popular Michelle Soifer respondió correctamente la ronda de preguntas y Mathías Brivio pidió que la ayuden a subir al estrado para continuar con el concurso de 'Esto es Guerra'. Todo se salió de control y pensaron que Brivio estaba vacilando a Soifer con su peso .



"Mathías no me quiere", manifestó Michelle Soifer sobre el conductor de 'Esto es Guerra'. 'La Soifer' pidió el apoyo de las 'Michilovers' y que se hicieran sentir con el #MathíasNoMeQuiere.



Mathías Brivio manifestó que no fue su intención ofender a Michelle Soifer pero ya estaba todo hecho. 'Esto es Guerra' está más emocionante que nunca en su edición de verano.



Esto es Guerra