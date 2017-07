'Esto es Guerra': Michelle Soifer y su insólita  reacción tras pedido de Erick Sabater  [VIDEO]

De nunca acabar Erick Sabater no quería bailar con Michelle Soifer en el bailetón de 'Esto es Guerra'. El guerrero quería que la producción le cambie de pareja y le dijeron que "solo era un baile" pero igual no quiso.



Michelle Soifer se burlaba de Erick Sabater mientras trata de convencer a todos que necesitaba otra pareja y no a la 'reina de los michilovers' en 'Esto es Guerra'.



Erick Sabater no pasó de la primera ronda y se eliminado del bailetón de 'Esto es Guerra'. ¡Más suerte para la próxima, Erick!



Esto es Guerra