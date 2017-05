'Esto es Guerra': Michelle Soifer es sentenciada porque no sabe nadar [VIDEO]

Michelle Soifer quedó sentencia porque no sabe nadar y se negó a participar en juego en la piscina de 'Esto es Guerra'. Mathías Brivio le dijo que podía participar en el juego pero que vaya agarrándose de los bordes de la piscina.



La ayuda que le brindó Mathías Brivio a Michelle Soifer no sirvió de nada porque inmediatamente, el jurado de 'Esto es Guerra', le dijeron al conductor que Soifer fue mandada a sentencia por "negarse" a participar.



Por su parte, Maria Pia Copello manifestó que no era justo porque "ella no sabe nadar". Todo terminó bien ya que Michelle Soifer igual participó en la competencia pero perdió el juego de 'Esto es Guerra'.



Como se sabe, 'Esto es Guerra' llega a la casa de todos los hogares del Perú por la señal de América Televisión de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Mira la insólita reacción de Michelle Soifer cuando le dijeron que fue sentenciada en el reality.



