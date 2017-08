Esto es Guerra: Michelle Soifer necesitó silla de ruedas después de presentación de Annie [VIDEO]

Michelle Soifer volvió a ser el centro de atención del reality Esto es Guerra. Esta vez, los escándalos y peleas se dejaron de lado. ‘El sol’ se llevó los aplausos de sus compañeros y jurados al realizar su presentación artística a pesar del dolor en la espalda.

Minutos antes de salir a escena, Michelle Soifer manifestó que se encontraba indispuesta. Su participación no era segura, puesto que un dolor la aquejaba tras un golpe en una de las competencias de Esto es Guerra. Sin embargo, continuó con el musical Annie.

Michelle Soifer fue la protagonista de la presentación que preparó junto a sus demás compañeras de Esto es Guerra. Tuvo que cantar, bailar y actuar. Aunque el show no fue impecable, sí logró destacarse. La participante del reality explicó:

Michelle Soifer en silla de ruedas (Video: América TV)

“Vengo muy mal tomando medicina y haciéndome masajes. No imaginé que le dolor iba a ser tan fuerte. No podía pararme. Se me adormecen las piernas. Pensé que era un simple golpe o dolor”, mencionó.

Sheyla Rojas, quien era parte del juro, destacó el trabajo de Michelle Soifer, pero resaltó el error que cometió Alejandra Baigorria durante la presentación. Por otro lado, Orlando Fundichely mencionó el ‘El sol’ y Yahaira Plasencia tenían talento para la actuación.

