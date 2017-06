El día de ayer quedó claro que Michelle Soifer y Yahaira Plasencia tienen algo contra Rosángela Espinoza. El día de ayer Rosángela perdió la competencia con Yahaira y todo inició.



"Yo no tengo nada que ver en el pleito de las dos", manifestó Michelle Soifer en 'Esto es Guerra'. Por su parte, Rosángela Espinoza dijo que no sabe por qué Michelle se mete en la discusión.



"No me pareció justo que le dieran mi punto a Los Leones", manifestó Rosángela Espinoza en 'Esto es Guerra'. Yahaira Plasencia manifestó que ella vino al programa para competir y le dijo que ayer ganó y que Rosángela podría ganar a la siguiente.



"Si estás mal de los riñones es tu problema", le dijo Rosángela Espinoza a Yahaira Plasencia en el inicio de 'Esto es Guerra'. En la discusión también metieron a Paloma Fiuza.



Esto es Guerra