'Esto es Guerra': Nair Bravo, novia de Eyal Berkover, ingresa al programa [VIDEO]

La bella Nair Bravo ingresó a 'Esto es Guerra' tras hacerse conocida al defender a su novio Eyal Berkover cuando fue detenido por la policía de Migraciones hace unas semanas. La bella modelo ahora es parte del reality juvenil.



"Yo soy bien picona", manifestó la pareja de Eyal Berkover a su ingreso a 'Esto es Guerra'. Como se recuerda, la bella modelo entró al programa como reemplazo de Yahaira Plasencia que ahora se encuentra de gira.



Nair Bravo formó es una modelo argentina de un 1.80 y tiene unos hermosos ojos verdes. La pareja de Eyal Berkover también laboró como azafata en el programa 'El último pasajero'.



Nair Bravo entro a 'Esto es Guerra' por reemplazo de Yahaira Plasencia.

Hace unas semanas. Eyal Berkover y Nair Bravo estuvieron en el programa El Gran Show para apoyar 'El Desafío', el segmento de ayuda social que esta vez fue dedicado a una familia que sufrió el accidente en el cerro San Cristóbal. Eyal Berkover y Nair Bravo buscan superar, así, el mal rato que les generó el Estado Peruano.



Eyal Berkover aprovechó la oportunidad para contar todo lo que vivió tras la detención por parte de la Policía de Extranjería en la puerta de su casa. Además, manifestó que para él, como extranjero, vivir toda esa situación era inimaginable pues sabía que tenía sus papeles en regla.



Pero eso no fue todo. Nair Bravo, pareja de Eyal Berkover, y la persona que más luchó para que se haga justicia antes que se envíe a su novio al extranjero, también tuvo unas palabras muy emotivas en El Gran Show.



"La verdad que todavía me duele. Pero yo sé que lo que todos vieron no representa al Perú. Perú es el lugar que nosotros elegimos para vivir, para formar nuestra familia y los peruanos nos han demostrado, cuando pasó todo esto, que eso no es Perú", dijo Nair Bravo.